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CS-01: слушать винил и стримить


11.03.2022 09:59

 

 

Дизайн-студия Cool Geek (Гонконг) планирует выпустить виниловый проигрыватель со встроенными динамиками и стриминговыми возможностями.

 

CS-01 – проигрыватель виниловых дисков с ременным приводом, выполненный в ретро-стиле. Он даёт пользователям возможность не только слушать любимые пластинки, но и слушать аудио композиции, передаваемые напрямую с подключённого по Bluetooth мобильного устройства на встроенные в «вертушку» динамики. Проигрыватель комплектуется тонармом из углеволокна с MM-картриджем Audio-Technica. CS-01 поддерживает скорость вращения 33 и 45 оборотов в секунду. Предусмотрен полуавтоматический режим: стол начинает автоматически вращаться, когда тонарм приводится в рабочее положение, однако опускать иглу на дорожку нужно вручную. Один из вращающихся элементов управления используется для включения устройства и выбора режима работы (проигрывание пластинок или Bluetooth стриминг), второй позволяет регулировать громкость.

 

В основании проигрывателя расположены динамики (пара 15-ваттных СЧ/НЧ-драйвера и два 10-ваттных твитера) и усилители собственного производства (2 х 30 Вт). Есть линейные выходы RCA. Сама «вертушка» защищена от вибраций, создаваемых динамиками, благодаря пружинному подвесу. В настоящее время CoolGeek собирает средства, необходимые для запуска своей новой разработки в массовое производство. Если краудфандинговая кампания будет успешной, появления новинки в продаже можно ожидать в мае 2022 года.

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