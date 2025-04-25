CTC Capital: весь спектр светодиодных решений

25.04.2025 14:06

В ассортименте компании CTC Capital теперь представлен весь спектр современного высокотехнологичного оборудования на базе светодиодных технологий. В портфолио дистрибьютора и производителя – устройства, выпускаемые под торговыми марками Diello, Unilumin, LAMPRO и Leyard.

Бренд Diello принадлежит самой CTC Capital. В ассортимент входят светодиодные дисплеи категории «всё-в-одном» с большими диагоналями (от 108 до 163 дюймов) и разрешением от Full HD до 4К. Использовать их рекомендуется в переговорных комнатах средней и большой площади, учебных аудиториях, конференц-залах, в диспетчерских и ситуационных центрах и пр. Изображение характеризуется высокой яркостью и насыщенными цветами. Бортовой мини-компьютер поддерживает ОС Android и Windows.

Решения для создания интерьерных и уличных инсталляций в большом разнообразии представлены в ассортименте брендов Unilumin и LAMPRO. Первый предлагает гибкие, в том числе ультратонкие, дисплеи с интеллектуальной системой управления, двусторонние дисплеи и дисплеи повышенной яркости (до 10000 нит), предназначенные для работы в условиях солнечного света. Они подходят для установки на стадионах, использования в качестве носителей наружной рекламы и т.д. Продукция LAMPRO – LED-панели малого и среднего размеров с яркостью от 600 до 800 кд/м2 с разным шагом пикселя. Две серии светодиодных панелей разработаны специально для арендного бизнеса: они позволяют формировать плоскости, сочетаемые под прямыми углами, а также создавать плавно изгибающиеся выгнутые и вогнутые поверхности.



