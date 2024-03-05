CTC Capital запускает продажи оборудования Quickconf
Компания CTC Capital пополнила свой ассортимент продукцией собственного бренда. Под новой торговой маркой Quickconf выпускается оборудование для видеоконференций.
Продукция Quickconf найдёт применение на рабочих местах офисных работников, в переговорных комнатах и конференц-залах, а также в образовательных учреждениях. Производитель обещает высокое качество и масштабируемость решений – от личного рабочего места до конференц-залов, рассчитанных на десятки участников.
Первоочередное внимание уделили так называемым «умным» камерам с высокотехнологичной моторизированной оптической системой – она работает под управлением искусственного интеллекта. Также в ассортимент выпускаемой под брендом Quickconf продукции входят обычные веб-камеры, универсальные PTZ-камеры для видеосвязи, прямых студийных трансляций и специфической видеосъёмки, а также всевозможные микрофоны и микрофонные массивы, настольные спикерфоны и акустические системы, консоли управления и специальные мини-компьютеры.
Комментарии