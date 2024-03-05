CTC Capital запускает продажи оборудования Quickconf

05.03.2024 12:52

Компания CTC Capital пополнила свой ассортимент продукцией собственного бренда. Под новой торговой маркой Quickconf выпускается оборудование для видеоконференций.



Продукция Quickconf найдёт применение на рабочих местах офисных работников, в переговорных комнатах и конференц-залах, а также в образовательных учреждениях. Производитель обещает высокое качество и масштабируемость решений – от личного рабочего места до конференц-залов, рассчитанных на десятки участников.

Первоочередное внимание уделили так называемым «умным» камерам с высокотехнологичной моторизированной оптической системой – она работает под управлением искусственного интеллекта. Также в ассортимент выпускаемой под брендом Quickconf продукции входят обычные веб-камеры, универсальные PTZ-камеры для видеосвязи, прямых студийных трансляций и специфической видеосъёмки, а также всевозможные микрофоны и микрофонные массивы, настольные спикерфоны и акустические системы, консоли управления и специальные мини-компьютеры.



