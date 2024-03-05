ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

CTC Capital запускает продажи оборудования Quickconf


05.03.2024 12:52

 

 

Компания CTC Capital пополнила свой ассортимент продукцией собственного бренда. Под новой торговой маркой Quickconf выпускается оборудование для видеоконференций.

 

Продукция Quickconf найдёт применение на рабочих местах офисных работников, в переговорных комнатах и конференц-залах, а также в образовательных учреждениях. Производитель обещает высокое качество и масштабируемость решений – от личного рабочего места до конференц-залов, рассчитанных на десятки участников.

 

Первоочередное внимание уделили так называемым «умным» камерам с высокотехнологичной моторизированной оптической системой – она работает под управлением искусственного интеллекта. Также в ассортимент выпускаемой под брендом Quickconf продукции входят обычные веб-камеры, универсальные PTZ-камеры для видеосвязи, прямых студийных трансляций и специфической видеосъёмки, а также всевозможные микрофоны и микрофонные массивы, настольные спикерфоны и акустические системы, консоли управления и специальные мини-компьютеры.

Связанные новости:
 Premiera: аксессуары для ухода за винилом - 14.02.2024 10:20
 Видеопроекторы и дисплеи Diello - 09.09.2022 03:00
 Российское ВКС-приложение Vinteo Mobile - 10.06.2022 13:19
 Крепление для проекторов Fix Prj Pr Pro FIX CL1000B - 23.03.2022 11:09
 Гибридный формат: быть или не быть - 23.02.2022 10:50
 ВКС-гарнитура Logitech Zone Wired Earbuds  - 22.02.2022 12:42
 Shure и Barco улучшат качество беспроводной ВКС - 11.05.2021 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007