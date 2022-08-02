Цвет Hi-Fi – в Челябинске

02.08.2022 00:51

Очередной мастер-класс из серии мероприятий, организуемых компаниями Pult.ru и ГК Digis, состоится в Челябинске в ближайшие выходные.

В субботу 6 августа в 12:30 и 15:30 в салоне Pult.ru пройдут две идентичные сессии, на которых присутствующие услышат, как звучат акустические системы Wharfedale в комплекте с электронными компонентами Quad и Leak; апологеты теории влияния кабелей на звук в очередной раз поспорят со скептиками, не разделяющими их точку зрения (подключение будет выполнено кабелями Van Den Hul), а сотрудники Pult.ru ответят на вопросы и тех, и других, и подробно расскажут обо всех представленных линейках аудиооборудования. Все гости получат скидки на демонстрируемые компоненты и при желании смогут сразу же оформить покупку.

Вход на мероприятие бесплатный, однако потенциальных участников просят заранее обозначить своё намерение поприсутствовать на мастер-классе: с целью обеспечить максимально комфортные условия прослушивания организаторы вынуждены ограничить количество посетителей. Впрочем, регистрация чрезвычайно проста и займёт считанные минуты. Адрес салона, в котором пройдут сессии: Челябинск, улица Сони Кривой, дом 83.



