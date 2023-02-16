Цвет сезона – белый

16.02.2023 11:39

До конца календарной зимы – всего ничего, но ожидать, что снег растает через пару недель, не приходится. Поэтому новый проигрыватель виниловых пластинок Pro-Ject Debut PRO White Edition – вещь по сезону: белоснежный, как пейзаж за окном…



Популярная модель Pro-Ject Debut PRO теперь выпускается в том числе в новой отделке White Edition. Проигрыватель комплектуется MM-картриджем 2M White производства датской компании Ortofon и 8,6-дюймовым тонармом (разумеется, тоже белого цвета). Жёсткая конструкция тонарма с интегрированным шеллом обеспечивает идеальную точность трекинга иглы в канавке диска. Пользователь может менять азимут и вертикальный угол следования (VTA) установленного картриджа.



Шасси «вертушки» – из ДВП с восьмислойным покрытием белым матовым лаком. Опорный диск – из литого алюминия, тщательно сбалансированный. На его внутренней стороне имеется кольцо из термопластичного эластомера (TPE), которое гасит вибрации и резонансы. Проигрыватель комплектуется металлическими опорами, которые регулируются по высоте.



