«Цветная революция» в Канаде

02.08.2023 10:13

PSB Alpha IQ – беспроводные полочные акустические системы категории «всё-в-одном», со встроенным усилителем и функцией стриминга. Недавно производитель добавил три новых варианта отделки этих небольших колонок: теперь их можно приобрести в корпусах жёлтого, оранжевого и синего цветов.

Для компании из Канады это очень смелый шаг: многие отмечают, что в этой северной стране преобладает довольно консервативный подход к дизайну. До сих пор в PSB Speakers не решались последовать примеру, например, KEF или Focal… но всё когда-то меняется, и новые PSB Alpha IQ – яркое тому подтверждение. Перефразируя широко известное выражение, лучше через 51 год, чем никогда.

Колонка комплектуется четырёхдюймовым мидбасовым драйвером с диффузором из полипропилена и стальной корзиной, а также твитером 0,75” с алюминиевым куполом. Alpha IQ поддерживают подключение по Ethernet, Wi-Fi и Bluetooth, оснащаются встроенным стримером с поддержкой мультирум-платформы BluOS и ЦАПом аудиофильского уровня (максимальное разрешение 24 бит / 192 кГц). Есть поддержка Apple AirPlay 2 и входы MM phono, HDMI eARC, оптический и AUX. Для тех, кто разделяет вкусы канадцев, PSB Alpha IQ по-прежнему выпускаются в уныл-зачёркнуто-стандартных вариантах отделки, белого или чёрного цвета.



