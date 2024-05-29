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Цветной, летний, беспроводной… Triangle AIO 3


29.05.2024 14:47

 

 

В российских магазинах появились в продаже беспроводные активные колонки Triangle AIO 3 в новой отделке. Купить можно громкоговоритель в корпусе зелёного, красного, розового и белого цвета.

 

Оттенки не яркие, но очень естественные... за образец дизайнеры Triangle взяли цвета, которые можно увидеть в природе: тёмно-зелёный (Green/Gold), как густая листва, нежно-розовый (Powder Pink) или белый (Frost White) – как лепестки сирени, красно-охряный… Аббревиатура AIO означает All In One («всё в одном») – колонка представляет собой универсальное самодостаточное устройство с возможностью подключения внешнего аудиопроигрывателя через аналоговый 3,5-миллиметровый вход mini jack или оптический вход. Два высокочастотных динамика (25 мм) и пара басовых драйверов (10 см) размещены таким образом, что обеспечивают широкую стереокартину. Суммарная мощность встроенных усилителей: 90 Вт.

 

Передавать аудиосигнал на колонку Triangle AIO 3 можно по Bluetooth (с поддержкой кодека aptX) и по сети (DLNA), а также через Wi-Fi или Ethernet; есть разъём USB для флешек с аудиофайлами. ЦАП 24 бит / 192 кГц обеспечивает воспроизведение аудио высокого разрешения в форматах APE, FLAC, WAV, Apple Lossless (ALAC). Управление основными режимами воспроизведения осуществляется с помощью кнопок на передней панели или с пульта; реализован удобный доступ ко всем функциям через фирменное мобильное приложение. Корпус колонки сделан из дерева; обтягивающая его ткань – производства датской фабрики Gabriel.

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