Cyrus Audio: успеть до нового года

10.11.2023 16:41

Компания Cyrus Audio завершает 2023 год выпуском двух новых Hi-Fi-компонентов. Некоторое время назад в ассортименте этого производителя появились две новые модели музыкальных стримеров, а теперь к ним прибавились два стереоусилителя мощности.



Пополнение случилось в двух фирменных линейках: Classic Power и флагманской Power-XR. От моделей предыдущего поколения новинки отличаются более низким уровнем шума, способностью воспроизводить больше мелких деталей аудиозаписи и работать с требовательными к нагрузке акустическими системами.



Оба новых усилителя относятся к классу A/B и имеют одинаковую выходную мощность: 87 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. А вот полоса пропускания у них разная: Power-XR работает от постоянного тока до частоты выше 100 кГц, тогда как возможности Classic Power ограничены 50 кГц. Варианты подключения также идентичны: небалансные RCA линейного уровня и балансные XLR входы, по паре разъёмов для подключения акустических систем и вход для последовательного подключения (daisy-chain) дополнительных усилителей. Кроме того, у модели Classic Power есть порт для источника питания PSX-R2, а у Power-XR – для более нового и технологически продвинутого PSU-XR. В продаже новинки появятся ориентировочно в декабре.



