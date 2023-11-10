ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Cyrus Audio: успеть до нового года


10.11.2023 16:41

 

 

Компания Cyrus Audio завершает 2023 год выпуском двух новых Hi-Fi-компонентов. Некоторое время назад в ассортименте этого производителя появились две новые модели музыкальных стримеров, а теперь к ним прибавились два стереоусилителя мощности.

 

Пополнение случилось в двух фирменных линейках: Classic Power и флагманской Power-XR. От моделей предыдущего поколения новинки отличаются более низким уровнем шума, способностью воспроизводить больше мелких деталей аудиозаписи и работать с требовательными к нагрузке акустическими системами.

 

Оба новых усилителя относятся к классу A/B и имеют одинаковую выходную мощность: 87 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. А вот полоса пропускания у них разная: Power-XR работает от постоянного тока до частоты выше 100 кГц, тогда как возможности Classic Power ограничены 50 кГц. Варианты подключения также идентичны: небалансные RCA линейного уровня и балансные XLR входы, по паре разъёмов для подключения акустических систем и вход для последовательного подключения (daisy-chain) дополнительных усилителей. Кроме того, у модели Classic Power есть порт для источника питания PSX-R2, а у Power-XR – для более нового и технологически продвинутого PSU-XR. В продаже новинки появятся ориентировочно в декабре.

Связанные новости:
 Три Chord лучше, чем два Chord - 07.11.2023 10:57
 Не радиограмма, а radiogram… - 03.11.2023 02:18
 Четырёхканальный усилитель Acurus M4 - 16.10.2023 12:21
 High End усилитель своими руками - 05.10.2023 00:02
 Musical Fidelity A1: классика возвращается - 22.09.2023 15:27
 Hi-Fi звук на смартфоне с ЦАПом FiiO Q11  - 22.06.2023 12:30
 Cyrus готовит сенсацию - 15.10.2020 10:59
 Hi-Fi в карантине - 24.03.2020 10:28
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007