15.10.2020 10:59

Британский бренд Cyrus готовит сенсацию. Подробностей пока очень мало, но уже известно, что это будет серия компактных компонентов High End класса. Линейка получила название XR. Изображения устройств хранятся в строгом секрете; увидеть новинки экспертам удастся только в день официальной презентации.



Модели новой серии будут выполнены в фирменном стиле Cyrus, хотя и будут отличаться размерами и пропорциями от существующих; предполагается, что эти компоненты можно будет использовать в комплекте с выпускаемыми устройствами серий Signature и Classic. При этом они будут стоить дороже, чем модели флагманской серии Signature (ожидается, что розничные цены за компонент составят от 2000 до 5000 Евро) и позиционироваться как более продвинутое и технологически актуальное решение. По словам владельца компании Саймона Фризи (Simon Freethy), впервые в истории Cyrus разработчикам полностью «развязали руки»: они оказались свободны от любых ограничений, которые могли бы помешать достичь совершенно нового качества звука.



Реализация амбициозного проекта должна завершиться к концу октября нынешнего года, когда Cyrus представит публике сразу шесть новых устройств: два интегральных усилителя, CD-плеер и транспорт, предусилитель/ЦАП и внешний источник питания. Стоит отметить, что разработка серии началась около десяти лет назад.