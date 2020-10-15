Cyrus готовит сенсацию
Британский бренд Cyrus готовит сенсацию. Подробностей пока очень мало, но уже известно, что это будет серия компактных компонентов High End класса. Линейка получила название XR. Изображения устройств хранятся в строгом секрете; увидеть новинки экспертам удастся только в день официальной презентации.
Модели новой серии будут выполнены в фирменном стиле Cyrus, хотя и будут отличаться размерами и пропорциями от существующих; предполагается, что эти компоненты можно будет использовать в комплекте с выпускаемыми устройствами серий Signature и Classic. При этом они будут стоить дороже, чем модели флагманской серии Signature (ожидается, что розничные цены за компонент составят от 2000 до 5000 Евро) и позиционироваться как более продвинутое и технологически актуальное решение. По словам владельца компании Саймона Фризи (Simon Freethy), впервые в истории Cyrus разработчикам полностью «развязали руки»: они оказались свободны от любых ограничений, которые могли бы помешать достичь совершенно нового качества звука.
Реализация амбициозного проекта должна завершиться к концу октября нынешнего года, когда Cyrus представит публике сразу шесть новых устройств: два интегральных усилителя, CD-плеер и транспорт, предусилитель/ЦАП и внешний источник питания. Стоит отметить, что разработка серии началась около десяти лет назад.
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