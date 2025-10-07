«Да здравствует король!»

07.10.2025 17:53

Коллекция проигрывателей-посвящений известным музыкантам, которую давно собирает австрийская компания Pro-Ject, пополнилась ещё одной моделью. К «вертушкам», выпущенным в честь Beatles, Rolling Stones, AC/DC, Pink Floyd и других знаменитых исполнителей и коллективов, добавился проигрыватель «имени» Элвиса Пресли.



Проигрыватель так и называется: Pro-Ject Elvis. Чёрно-красная отделка напоминает о клубах Лас-Вегаса, а светодиодная надпись Elvis выполнена тем же шрифтом, который использовался при оформлении концертных билбордов «короля рок-н-ролла» в 1960-х гг.



Устройство оснащается сплошным шасси из MDF и стеклянным опорным диском (он весит 1,7 кг). Тонарм – алюминиевый девятидюймовый, с интегрированным шеллом, никелированным противовесом и регулируемым пружинным антискейтингом. Проигрыватель поставляется с предустановленным картриджем Sumiko Rainier. Пассиковый привод – с электронной стабилизацией и переключением скорости. В комплект поставки входят фирменный фонокабель и пылезащитная крышка. В Россию новинку пока не завозили.