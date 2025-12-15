Даёшь стране «Урал»

15.12.2025 21:40

Как сообщает пресс-служба российского бренда «Урал», компания вышла на второе место по продажам портативных акустических систем на маркетплейсе Ozon.

Это выдающееся достижение, учитывая тот факт, что до сих пор лидирующие позиции в этом сегменте рынка занимала продукция иностранных брендов во главе с JBL. «Урал» вышел на второе место, обойдя таких производителей, как Marshall, Defender, SVEN и Xiaomi. Доля продаж «Урала» составляет 5,2%. Стоит отметить, что речь идёт о категории «Беспроводные колонки», а взятая «высота» зафиксирована на 49 неделе года. Примечательно также, что в январе 2025 года «Урал» занимал 2,6% рынка, то есть продажи фирменной акустики за (почти) год выросли в два раза.

Линейка портативных акустических систем торговой марки «Урал» появилась четыре года назад. За это время компания выиграла пять судебных процессов: у JBL появились сомнения в оригинальности внешнего вида российских колонок, однако «Урал» доказал, что нарушения патентного права не было. Руководство «Урала» заявляет о том, что компания планирует увеличить объёмы производства в пять раз, для чего в ближайшее время будет закуплена вторая автоматическая производственная линия. В планах – выпустить «умную» колонку нового поколения.