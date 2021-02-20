DALI: больше красок

20.02.2021 10:56

Датская компания DALI добавила два новых цвета в ассортимент отделок фирменных наушников серии IO.

Первые в истории бренда беспроводные накладные наушники появились в продаже летом 2019 года. DALI выпускает две модели таких устройств: IO-6 и IO-4. До сих пор наушники можно было купить только в двух стандартных вариантах отделки. Теперь их четыре: полностью чёрный (Iron Black), оливково-зелёный (Army Green), белоснежный (Chalk White) и бежевый с белым (Caramel White).

В двух новых вариантах, оливковом и белом, также используется ткань с контрастным рисунком – ею отделана внутренняя часть амбушюров.