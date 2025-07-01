Dali IO-12: дорого, стильно, утончённо

01.07.2025 13:53

Датский производитель обновил фирменные беспроводные наушники IO-12. Устройство, вышедшее на рынок два года назад, было (и остётся) одним из самых дорогих в данной категории. Накладные полноразмерные наушники с технологией шумоподавления комплектуются таким же драйверами, которые используются в акустических системах Dali «старших» линеек.



До недавних пор купить IO-12 можно было только в одном цвете, Dark Chocolate («тёмный шоколад»). Теперь же любителям стильной роскоши предлагается ещё один вариант, Mocha Grey: натуральная кожа цвета кофе с молоком и металлические детали золотистого оттенка. В продаже эта версия появится в сентябре нынешнего года.



Конструкция и характеристики наушников не изменились: 50-миллиметровые драйверы с запатентованной технологией Soft Magnetic Compound (SMC), которая значительно уменьшает искажения; поддержка aptX Adaptive и lossless audio до 24 бит / 96 кГц; возможность проводного подключения через USB-C (кабель входит в комплект поставки); 35 часов работы без подзарядки. Цена тоже осталась прежней: 1499 долларов США.



