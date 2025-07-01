ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Dali IO-12: дорого, стильно, утончённо


01.07.2025 13:53

 

 

Датский производитель обновил фирменные беспроводные наушники IO-12. Устройство, вышедшее на рынок два года назад, было (и остётся) одним из самых дорогих в данной категории. Накладные полноразмерные наушники с технологией шумоподавления комплектуются таким же драйверами, которые используются в акустических системах Dali «старших» линеек.

 

До недавних пор купить IO-12 можно было только в одном цвете, Dark Chocolate («тёмный шоколад»). Теперь же любителям стильной роскоши предлагается ещё один вариант, Mocha Grey: натуральная кожа цвета кофе с молоком и металлические детали золотистого оттенка. В продаже эта версия появится в сентябре нынешнего года.

 

Конструкция и характеристики наушников не изменились: 50-миллиметровые драйверы с запатентованной технологией Soft Magnetic Compound (SMC), которая значительно уменьшает искажения; поддержка aptX Adaptive и lossless audio до 24 бит / 96 кГц; возможность проводного подключения через USB-C (кабель входит в комплект поставки); 35 часов работы без подзарядки. Цена тоже осталась прежней: 1499 долларов США.

Связанные новости:
 DALI V-16 F: и грянет гром… - 20.05.2025 14:18
 Ну очень удобные наушники - 04.03.2025 12:24
 Премиальный ТВ в люксовых интерьерах - 14.11.2024 17:14
 Dali IO-8: надень Hi-Fi звук - 08.10.2024 12:59
 Беспроводная роскошь: Montblanc MTB 03 - 01.08.2023 13:42
 Роскошный блонд: Triangle Antal 40th Anniversary - 04.07.2023 12:14
 Роскошь по-французски - 19.03.2021 14:38
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007