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Dali IO-8: надень Hi-Fi звук


08.10.2024 12:59

 

 

Новые беспроводные накладные наушники Dali IO-8 – устройство премиального уровня, о чём недвусмысленно говорит их цена: новинку можно будет купить за 900 долларов США или 599 евро. Ожидается, что IO-8 составят конкуренцию моделям Apple AirPods Max, Focal Bathys и Bowers & Wilkins Px8.

 

Разработкой новинки занималась та же команда инженеров и дизайнеров, что создавала фирменную High End серию акустических систем Kore. Наушники комплектуются 50-миллиметровыми полнодиапазонными динамиками с диафрагмой из целлюлозного волокна; последние, как сообщается в пресс-релизе, обеспечивают «естественное звучание, изобилующее мельчайшими деталями». По словам маркетологов компании, при конструировании IO-8 были использованы те же принципы, что и при разработке громкоговорителей серии Rubikore, высоко оцененной экспертами.

 

Пользователь может настроить звуковой профиль (как и в «старшей» модели IO-12), используя два режима звучания: Hi-Fi (он обеспечивает более натуральное звучание) или Bass. Система активного шумоподавления – с режимом прозрачности, позволяющим слышать внешние звуки. Когда система активирована, наушники могут работать без подзарядки в течение 30 часов; максимальное время автономной работы – 35 часов. Dali IO-8 поддерживают AAC, aptX, aptX HD (до 24 бит / 48 кГц) и aptX Adaptive (24 бит / 96 кГц). Амбушюры – из натуральной кожи; на каждой чашке расположены элементы управления (регулировка уровня громкости, воспроизведение, приём входящих звонков, переключение звуковых режимов, отключение/включение ANC). Поддерживается и проводное подключение (USB-C, 3,5 мм стерео мини джек). Цвет корпуса: чёрный или беж.

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