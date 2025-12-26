DALI Kupid: любовь с первого взгляда?

26.12.2025 21:16

Компания DALI всё-таки будет продавать фирменные акустические системы начальной ценовой категории, которые спроектированы датскими инженерами, а собраны руками китайских рабочих. Последнее в своё время вызвало шквал критики – за то, что уважаемый High End бренд решил зайти в эту рыночную нишу.



Зашёл. И пополнил свой ассортимент сделанными в Китае пассивными колонками стоимостью менее 350 евро за пару. DALI Kupid – новая эпоха в истории именитого производителя. Судить о качестве акустических систем будут не эксперты, а рядовые потребители, и компания рискует получить негативные отзывы, ведь качество звучания пассивных громкоговорителей очень сильно зависит от качества подключенного усилителя. Впрочем, если речь о приличном компактном усилителе класса D, то он, скорее всего, неплохо справится со своей задачей – и, вероятно, именно на это сделали ставку в DALI. Создатели Kupid утверждают, что разработали продукт, очень удобный в использовании – и, вероятно, за это его полюбят многие из тех, «кто хочет получить настоящий Hi-Fi опыт без лишних хлопот».

Акустическая система оснащается фирменным 4,5-дюймовым НЧ/СЧ-динамиком в цвет корпуса и кастомным сверхлёгким мягкокупольным твитером 26 мм. Для оптимизации воздушного потока и минимизации нежелательных резонансов имеется двухканальный порт фазоинвертора. Вместо неодимовых магнитов – ферритовые: так решили обойти возможные проблемы с поставками комплектующих. Варианты отделки корпуса: чёрный ясень, орех, карамельно-белый, золотисто-желтый и синий. В комплект поставки входят грили на магнитах, настенные кронштейны и резиновые ножки.



