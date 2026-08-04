DALI на Бауманской

04.08.2026 15:35

15 августа в московском салоне Atrium Hi-Fi состоится день открытых дверей. Российским аудиофилам будет предоставлена уникальная возможность увидеть и услышать новинки датского производителя акустических систем DALI, которые в течение долгого времени отсутствовали на российском рынке.



Шесть часов музыки и горячих дискуссий ждут вас в следующую субботу в комфортных и уютных интерьерах Atrium Hi-Fi. Организаторы мероприятия приглашают всех желающих послушать, как звучат скандинавские «Рубикоры» и «Соники», напольные и полочные – в составе стереосистем и комплектов домашнего кинотеатра 5.1. Начало мероприятия – в 12:00, завершение – в 18:00. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации.



Прослушивание организовано сессиями: акустические системы DALI «Рубикор» – в 12:00, 13:00, 14:00, 16:00 и 17:00, акустические системы DALI «Соник» – в 12:30, 13:30, 14:30, 16:30 и 17:30. В середине дня и в перерывах между сессиями собравшимся будет предоставлена возможность пообщаться и ознакомиться с другими аудиорешениями и аппаратурой брендов, продукция которых представлена в Atrium Hi-Fi. Адрес шоурума: Москва, Бауманская ул., 58/25с1 (вход справа, под вывеску «Цветы», 2 этаж).