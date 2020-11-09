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DALI Opticon MK2: улучшились намного, подорожали несильно


09.11.2020 07:40

 

 

Второе поколение серии акустических систем DALI Opticon конструктивно и технологически приблизились к моделям «старших» линеек, но не вышли за пределы своей ценовой категории.

 

В обновлённой серии шесть моделей: две полочные (Opticon 1 и 2), пара напольных (модели 6 и 8), настенные громкоговорители Opticon LCR и акустика центрального канала Opticon Vokal. Все колонки будут выпускаться в трёх вариантах отделки: чёрном Black Satin, белом White Satin и сером Tobacco. Громкоговорители серии комплектуются низко- и среднечастотными драйверами новой конструкции – такие же используются в линейке Epicon – и мягкими купольными твитерами, «позаимствованными» у серии Callisto. В моделях Opticon MK2 6, 8, LCR и Vokal стоят гибридные высокочастотники. Фазоинверторы – новые, рефлекторного типа; доработаны и улучшены кроссоверы. Для напольных Opticon предусмотрено опциональное подключение Bi-Wire.

 

Инженерам DALI удалось применить самые современные технические решения, не допустив значительного роста цены готовых изделий. В среднем разница в стоимости между моделями Opticon и Opticon MK2 составит всего 10%, что позволит громкоговорителям остаться в категории «средний класс», доступной для большого числа потребителей.

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