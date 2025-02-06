Dali Phantom – премьера новинок на ISE 2025

06.02.2025 21:00

Новые устройства фирменной линейки Phantom представила на выставке ISE 2025 компания Dali. Новинки серии –потолочная акустическая система Phantom M-80 A и четырёхканальный усилитель Phantom CI AMP-4750 DSP.

Обе новые модели относятся к сегменту custom install (аудиовидеосистемы, проектируемые и устанавливаемые профессиональными инсталляторами по индивидуальным заказам). Акустическая система Phantom M-80 A предназначена для скрытой установки: колонки встраиваются в потолок, что позволяет избежать визуального вмешательства в интерьер. Каждый громкоговоритель оснащается семидюймовым НЧ/СЧ-драйвером с технологией SMC (Soft Magnetic Compound) и 28-мм купольным ВЧ-излучателем. Мидбасовый динамик установлен под углом 25 градусов; индикаторы направления (они делают драйвер похожим на компас) позволяют направлять звуковую волну точно в сторону слушателя, с большей эффективностью формируя зону наилучшего восприятия.

«Умный» усилитель Phantom CI AMP-4750 DSP с аналоговыми и цифровыми входами (включая S/PDIF) развивает мощность 750 Вт на канал и поддерживает продвинутую DSP-обработку сигнала, настраиваемую через фирменный софт Dali Amp Configuration. Инсталлятор может подключиться к усилителю удалённо без проводов и адаптировать параметры под конкретные модели акустических систем, корректируя АЧХ, задержки и уровни громкости. Усилитель совместим как с моделями серии Phantom, так и колонками из других фирменных линеек. В продаже обе новинки появятся в марте 2025 года.



