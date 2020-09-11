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DALI представляет Oberon C


11.09.2020 14:43

 

 

Новая серия активных акустических систем Oberon C от DALI – это «отличное качество звука, продвинутые беспроводные технологии и исключительное удобство использования». Компания-производитель позиционирует свою новую разработку как идеальный выбор для современных меломанов, которые ищут в акустике не только качественный звук, но и простоту установки и стильный дизайн.

 

Конструкция колонок и используемые материалы обеспечивают возможность не сильно «заморачиваться» с поиском идеального места для установки: качество воспроизведения остаётся стабильно высоким практически в любой точке прослушивания.

 

В серию входят компактные громкоговорители Oberon 1 C, напольные Oberon 7 C и акустические системы, предназначенные для настенного монтажа Oberon On-Wall C. Все модели активные. Встроенная система усиления представляет собой два усилителя класса D мощностью 50 Вт, с обратной связью. Первый питает высокочастотный драйвер, другой – НЧ/СЧ-динамики (или сдвоенные драйверы Oberon 7 C). Внешний модуль Sound Hub Compact (он поставляется в комплекте с колонками) передаёт сигнал на громкоговорители и связывает их в единую систему; задержка составляет менее 15 мс.

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