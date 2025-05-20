DALI V-16 F: и грянет гром…

20.05.2025 14:18

В числе новинок, представленных на прошедшей в Мюнхене выставке High End Munich 2025 – активный сабвуфер DALI V-16 F, новый флагман сабвуферной линейки датского производителя, 16-дюймовый гигант мощностью 1500 ватт и глубиной баса до 19 Гц. Сабвуфер рассчитан на использование с громкоговорителями фирменных серий Kore и Epikore.



С появлением новинки DALI имеет все шансы «подвинуть» лидеров хайэндного рынка, компании McIntosh, SVS и Grimani Systems. Объём корпуса V-16 F – 90 литров, пиковая мощность встроенного усилителя класса D – 2500 Вт. Корпус – с четырьмя портами фазоинвертора; имеется внушительный набор инструментов цифровой обработки звука, включая функции Room Mode Attenuation (возможность настройки частот, на которых доминируют комнатные моды) и Constant Group Delay (постоянная звуковая задержка). Технология Constant Surface Surround (CSS) обеспечивает большее поглощение резонансов диафрагмы, что приводит к уменьшению отражений и резонансов на поверхности динамика и, следовательно, к снижению уровня искажений в целом. Сабвуфер, с его внушительным весом в 53 кг, предназначен для использования в персональных домашних кинозалах высокого уровня и в больших комнатах прослушивания; например, можно создать референсную стереосистему, подключив V-16 F к паре АС Epikore 11). Цена новинки – почти 5000 евро, начало продаж запланировано на июль нынешнего года.



Также компания DALI объявила о расширении ассортимента цветовых решений акустических систем Kore и Epikore. Модели серии Kore теперь доступны в глянцевых цветах Velvet Red (красный), Navy Blue (синий), Steel Grey (серый), Racing Green (зелёный), White (белый), Black (чёрный) и в обновлённой отделке Amara Ebony; все модели линейки Epikore теперь можно заказать и в белом цвете.