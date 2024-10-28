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Дания. Дорого.


28.10.2024 11:56

 

 

Компания из Дании Buchardt Audio представила новинку, пассивные полочные акустические системы E50. Это самая дорогая на сегодня модель данной категории в ассортименте датского производителя: пара новых колонок стоит от 3950 до 4100 евро в зависимости от отделки.

 

Комплектующие – самого высокого качества, корпуса сделаны из массива дерева (толщина боковых стенок составляет 19 мм, толщина передней панели – 28 мм). Продукт – полностью “Made in Denmark”, от разработки до сборки. Все элементы конструкции – также собственного изготовления; единственное исключение – пассивные радиаторы, они изготовлены компанией SB Acoustics (впрочем, она тоже датская) и разработаны специально для Buchardt Audio E50. Колонки комплектуются басовиками Purifi, которые отлично проявили себя в фирменных громкоговорителях A500SE и Anniversary 10. В пресс-релизе звук E50 описывается как «очень зрелый, весомый», намного более прозрачный и детализированный по сравнению с популярными S400.

 

Технические характеристики новинки: чувствительность 85 дБ, импеданс 4 Ом, АЧХ 36 Гц – 30 кГц, частота среза кроссовера 2000 Гц. Чтобы «раскачать» колонки, требуется как минимум 50-160 Вт на канал, если Buchardt Audio E50 установлены в небольшом помещении, например, в домашнем кабинете, и 100-200 Вт, если колонки стоят в специализированной комнате для прослушивания или просторной гостиной. Варианты отделки корпуса (по возрастанию цены): Stained Black (чёрный), Rounded Charcoal (угольно-чёрный), Natural Oak (натуральный дуб) в двух вариантах, Smoked Oak (тёмный дуб) в двух вариантах.

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