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Dante: новые возможности управления видео


18.07.2025 15:11

 

 

Компания Audinate, разработавшая протокол Dante, покупает американскую Iris Studio и принадлежащую ей программную платформу, позволяющую управлять видеоустройствами через облако с использованием искусственного интеллекта. Команда разработчиков Iris станет частью Audinate.

 

Используя платформу Iris, можно осуществлять облачное управление PTZ-камерами с поддержкой единого интерфейса управления, ИИ-автотрекинга, облачной записи, коррекции цвета в режиме реального времени. Функционал платформы будет интегрирован в экосистему Dante, что значительно расширит возможности последней. На сегодня Iris работает с камерами, выпускаемыми 14 производителями, в том числе Lumens, PTZOptics, Marshall, BirdDog, AIDA, Telycam; её можно использовать с энкодерами, декодерами и видеомикшерами. Это означает, что производители могут встраивать облачное управление Iris напрямую в свои устройства, а пользователи получают доступ к управлению и мониторингу без дополнительного оборудования.

 

Интеграция Iris в Dante обеспечит возможность централизованного облачного управления аудио- и видеоустройствами без физического доступа, упростит настройку гибридных AV-сетей, где видео и аудио управляются в единой Dante-инфраструктуре, повысит оперативность и надёжность при удалённом производстве контента, снизит затраты на обслуживание.

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