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dARTS Theater Серия 5000


15.09.2022 09:44

 

 

Производитель из Флориды, США, компания dARTS Theater, начала выпуск новой серии активных громкоговорителей dARTS 5000, а также басового массива DCB410-SUB, управляемого 350-ваттным моноблочным усилителем.

 

dARTS 5000 – акустические системы в корпусах нового дизайна со слегка текстурированным чёрным покрытием. Благодаря новым ленточным твитерам частотный диапазон расширен до 40 кГц. Колонки рассчитаны на большие помещения: уровень звукового давления на самой высокой громкости – до 124 дБ без потери чистоты звука. Каждый динамик, равно как и все колонки, тщательно откалиброваны. Производитель обещает, что звук в домашнем кинозале будет таким же, как в лучших коммерческих кинотеатрах.

 

Характеристики напольно-потолочного DCB410-SUB: безэховый частотный отклик до 16 Гц, максимальное звуковое давление 122 дБ @ 1 м. Сабвуфер устанавливается по всей высоте стены: во фронтальных углах помещения – как одномерный линейный массив, или во всех четырёх углах – как активный двойной линейный массив, при этом тыловые сабвуферы помогают уменьшить комнатные моды (акустические резонансы). Каждая сабвуферная система поставляется с сильнотоковым моноблочным усилителем, предназначенным для установки в монтажный шкаф (1RU). Мощность усилителя 350 Вт, пиковая мощность 700 Вт.

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