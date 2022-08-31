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Датская мечта: Børresen M1


31.08.2022 00:16

 

 

Børresen M1 – новый аудиопродукт производителя из Дании. Эксперты отмечают несколько особенностей его звучания, в числе которых очень глубокий бас (хотя громкоговоритель довольно небольшой) и широкая звуковая сцена. Но больше всего в этих безусловно красивых и отменно звучащих колонках впечатляет цена. Сто тысяч долларов за пару.

 

В пресс-релизе говорится, что M1 – самый амбициозный проект основателя компании Микаэла Бёрресена (Michael Børresen); тот хотел создать аудиосистему без каких-либо ограничений, как технологических и конструктивных, так и экономических, и не имеющую конкурентов в плане акустического потенциала. Задача мечты, хотя и невероятно сложная – и датчане с нею справились. К разработке M1 были привлечены все силы и лучшие инженеры трёх брендов, входящих в группу компаний Audio Group Denmark: Ansuz, Aavik и Børresen. Неудивительно, что в M1 применены самые эффективные технологические решения, «обкатанные» в лучших моделях, выпускаемых под вышеперечисленными торговыми марками. Отдельного упоминания заслуживает напечатанная на 3D-принтере корзина динамика, выполненная из циркония. Её жёсткость вкупе с высокими демпфирующими свойствами играют большую роль в достижении высочайшего качества звучания громкоговорителя.

 

Продажи Børresen M1 начнутся в октябре 2022 года. Характеристики системы: АЧХ 40 Гц – 50 кГц, чувствительность 87 дБ, импеданс 8 Ом. Отделка: чёрный рояльный лак. Размеры: с учётом стойки (ВxШxГ) 110,3 x 26 x 44 см, самой колонки – 36,8 х 20 х 44 см. Вес колонки 14,1 кг, подставки 9,5 кг.

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