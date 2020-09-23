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Датские тяжеловесы


23.09.2020 09:50

 

 

В дистрибьюторском портфеле российской TechnoLogica появилась продукция датской компании Peak Consult. Под торговой маркой Peak с 1996 года выпускаются громкоговорители класса Ultra High End. Все без исключения компоненты для них производятся в Дании, а при конструировании применяются подходы, значительно отличающиеся от тех, что традиционно используют многие производители акустических систем.

 

Для корпусов в Peak Consult используют только древесноволокнистые плиты высокой плотности (HDF); MDF, материал, традиционный для многих акустических систем других производителей, а также современные карбон, композит, алюминий и пр., в компании не признают. По убеждению её инженеров, использование HDF позволяет намного более эффективно ослаблять резонансы и вибрации в колонках – и в продукции Peak их действительно меньше (до 10 раз). А у громкоговорителей топовой линейки Serinity вообще нет слышимых резонансов в звуковом спектре. Правда, такой подход приводит к значительному увеличению веса акустических систем; например, каждая колонка модели Dragon Legend MKII весит 382 кг.

 

Недопустимы компромиссы и в отделке: применяется только массив древесины; его толщина доходит до восьми (!) сантиметров. При этом древесина для боковых панелей отбирается методом выстукивания – как для музыкальных инструментов. Поверхность шлифуется четыре раза, после чего пропитывается специальными маслами. Фронтальные панели отделаны кожей: это улучшает дифракцию. Итог – великолепный внешний вид, не позволяющий сомневаться в премиальности продукта.

 

Драйверы Peak Consult изготавливаются на заказ – и вручную – по уникальным спецификациям. Они обладают чрезвычайно низким уровнем искажений, превосходной импульсной характеристикой и плавным частотным спектром без окраски. Все акустические системы бренда оснащаются мягкокупольными твитерами 26 мм с уникальной магнитной системой: она состоит из шести неодимовых магнитов и имеет специальную заднюю камеру для устранения отражений и резонансов. Твитеры подбираются попарно в пределах 0,1 дБ, а в моделях Serinity – в пределах беспрецедентных 0,05 дБ. У фирменных СЧ и НЧ драйверов – цельный сэндвич-диффузор и отлитая под давлением корзина, позволяющая динамику стартовать и останавливаться намного быстрее, чем в традиционных конструкциях. Звуковая катушка Kapton с алюминиевой проводкой и техникой намотки hexacoil уменьшает вес мотора и позволяет более эффективно и быстро отводить тепло.

 

Высококачественные акустические терминалы изготовлены из чистой меди с покрытием серебром, и не имеют пайки на пути прохождения сигнала. Для непроводящих деталей в Peak Consult используют высокопрочный полимер, армированный стекловолокном. Терминалы обеспечивают высокое контактное давление благодаря оптимизированной конструкции резьбы, и их легко затянуть рукой.

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