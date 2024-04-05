DEER: возрождение динамиков с регулируемым подмагничиванием

05.04.2024 13:01

На выставке MHES 2024 состоится премьера колонок класса High End, выпускаемых под брендом DEER (Япония). Российский дистрибьютор, компания Hi-End Centre, представит флагманскую модель RSS-3000, старшую из трёх, входящих в линейку.



Выпускает акустические системы DEER компания Royal Sangyo. Она была создана более 70 лет назад, основной профиль деятельности – разработка динамиков, которые используются в продукции ведущих мировых акустических брендов. DEER – отдельный проект, запущенный в 2014 году с целью возродить производство динамиков с системой регулируемого подмагничивания: они были популярны вплоть до 1960-х годов, но из-за дороговизны технологии выпуск был прекращён.



Для оснащения громкоговорителей собственной торговой марки японские инженеры разработали уникальный драйверный блок с возбуждением по типу полевой катушки. Главным преимуществом таких драйверов является стабильная подача сильного магнитного потока, обеспечивающая высокоскоростной звук. Неодим, основной материал, из которого делают магнитные системы для современных динамиков, нагревается при активной работе громкоговорителей, и его магнитная сила уменьшается. Поэтому постоянные магниты легко размагничиваются – в отличие от магнитов полевого типа. Акустические системы DEER RSS-3000 будут демонстрироваться в составе комплекта, состоящего из продукции японских производителей, в том числе CS Port Audio; подключение будет выполнено кабелями Acrolink и Maxonic, также японского производства.



