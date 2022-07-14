Дефицит комплектующих и снижение объёмов продаж: прогноз VOXX

14.07.2022 11:46

Владельцы компании VOXX, которой принадлежат бренды Onkyo, Pioneer, Integra, Klipsch, Jamo и др., полагают, что срок поставки отдельных комплектующих, необходимых для производства фирменных аудиокомонентов, может увеличиться; уже сейчас период ожидания составляет до 42 недель. VOXX также сообщила, что за весенний период продажи упали на 5% из-за того, что крупные ритейлеры уменьшили объёмы складских закупок.

Проблемы с поставками связаны в первую очередь с нехваткой чипов; ситуация не улучшается, и руководство VOXX рассматривает самый худший сценарий, который предполагает дальнейшее увеличение задержек. Уже сейчас некоторые комплектующие приходится ждать не менее 42 недель (то есть более 10 месяцев). VOXX надеется получить от поставщиков все заказанные компоненты до конца лета, что позволит нарастить объёмы производства и увеличить доходы. Что касается розницы, уменьшение объёмов закупок связано с высоким уровнем товарных запасов – часть продукции не раскупается, наименьшую активность покупатели проявляли в январе-марте нынешнего года. Выручка компании за первый квартал нового фискального года упала на 6,1%, при этом сильнее всего «просели» продажи акустических систем премиум-класса для домашних кинотеатров – и это несмотря на то, что, согласно многочисленным исследованиям, интерес к домашним кинотеатрам за время пандемии, наоборот, возрос.

В настоящее время стабильным остаётся спрос на аудиопродукцию, выпускаемую под торговыми марками Onkyo и Pioneer. Руководство VOXX ожидает, что в ближайшее время – с выпуском новых моделей – увеличатся продажи устройств Klipsch и Jamo. А вот в категории «аудио для автомобилей» хороших новостей ждать не приходится: дефицит чипов сохранится до 2023 года; сейчас производство автомобилей находится на уровне 2011 года. Из-за увеличения стоимости рабочей силы в США VOXX вынуждена переносить производство в Мексику.



