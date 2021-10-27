Дефицит микросхем: улучшения не будет до 2023 года

27.10.2021 13:43

Генеральный директор Intel настроен пессимистично в отношении ситуации с дефицитом чипов.



В интервью американскому кабельному и спутниковому новостному телеканалу CNBC Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), занимающий пост генерального директора корпорации с февраля 2021 года, сказал, что нехватка чипов будет ощущаться как минимум до 2023 года. Цитата: «Сейчас дела обстоят хуже всего; с каждым кварталом следующего года ситуация будет постепенно меняться к лучшему, но полное соответствие предложения спросу не будет достигнуто раньше 2023 года». Проблема вызвана тем, что у корпорации возникли сложности с получением необходимого набора компонентов для производства чипов.



Месяцем ранее, выступая на конференции CODE, генеральный директор компании AMD – главного конкурента Intel – Лиза Су (Lisa Su) заявила, что поставки микросхем будут, «скорее всего, ограничены»; ситуация начнёт улучшаться в 2022 году.