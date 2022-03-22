Дефицит полупроводников увеличится

22.03.2022 12:55

Аналитики компании Gartner (США) полагают, что ситуация с нехваткой полупроводников в ближайшем будущем усугубится.

Дефицит возник на фоне пандемии COVID-19: тогда многие ожидали рецессии и значительного снижения спроса, поэтому заводы по производству полупроводников сократили производство. Однако мировая экономика пострадала не так сильно, как ожидалось, потребители продолжали покупать электронику, производство автомобилей также довольно быстро вернулось на прежний уровень, и нехватка чипов многие ощутили в полной мере. В начале нынешнего года появились некоторые признаки грядущего уменьшения дефицита, но теперь с этими ожиданиями придётся расстаться…

Обоснование своим прогнозам аналитики Gartner дают в недавнем исследовании, упоминая Россию и Украину в качестве главных поставщиков материалов, необходимых для производства полупроводниковых чипов. На Украину «завязаны» поставки инертных газов, в частности, неона; Россия – значимый поставщик металлов, в том числе алюминия, никеля и меди, широко используемых в производстве всех типов электронного оборудования.

Эксперты полагают, что введение санкции и ограничения торговли могут привести к ещё большему дефициту сырья, росту так называемых панических покупок или истощению запасов; в свою очередь, новые санкции и нарушение спроса приведут к большему дисбалансу в цепочках поставок, планировании и управлении производством. Самый большой риск, по мнению экспертов, заключается в новой волне панических покупок, которая может возникнуть в нынешней ситуации. Именно она была одной из основных причин нехватки полупроводников, так как ещё больше увеличила нагрузку на отрасль и ухудшила цепочку поставок, не принеся при этом никаких преимуществ покупателям.