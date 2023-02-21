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Декоративные съёмные панели для вашего Pro-Ject


21.02.2023 11:48

 

 

В России появились в продаже съёмные деревянные боковые панели для компонентов, которые выпускает компания Pro-Ject.

 

Боковые панели Wooden Side Panels сделаны из натуральной древесины. На российском рынке представлены три варианта: орех, розовое дерево, эвкалипт. В комплект входят две накладки, натуральный рисунок на которых тщательно подобран, чтобы внешне накладки почти не различались.

 

Сменные боковые панели можно установить на Hi-Fi компоненты Pro-Ject серий DS2 и DS3. Никакие специальные навыки для этого не нужны, инструменты тоже не потребуются: деревянные накладки оснащаются скрытыми магнитными фиксаторами, благодаря которым панели надёжно удерживаются на своих местах. Размер декоративных накладок в точности соответствует размеру боковых панелей компонентов Pro-Ject.

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