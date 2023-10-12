ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Деловая программа Hi-Fi & High End Show


12.10.2023 14:37

 

 

На официальном сайте Hi-Fi & High End Show опубликована программа конференции «Интеграция мультимедийных систем в жилые пространства. Тренды и решения», которая пройдёт в рамках выставки 20 октября.

 

В конференции примут участие представители главных игроков на российском рынке звуковоспроизводящего оборудования высокого класса. Откроет конференцию генеральный директор ООО «Арт-Ин» Иван Красавин. Его доклад посвящён вопросам интеграции мультимедийных систем в жилые пространства, современным трендам и решениям. Продолжит тему Алексей Калинин, генеральный директор ООО «Армада Саунд», который расскажет о современных аудиовизуальных решениях класса High End. В числе наиболее обсуждаемых трендов – использование профессионального оборудования в проектах, реализуемых в частных домах и квартирах. Эта тема станет главной в докладах трёх участников конференции. Сергей Бычков, бренд-менеджер кинотеатрального направления компании A&T Trade Hi-Fi, расскажет об особенностях применения Pro-аудио в домашних инсталляциях. Руководитель отдела бренд-менеджмента компании Okno-Audio Юлия Костерова представит участникам адаптивные студийные акустические системы и Smart IP акустику Genelec. Олег Люгин, директор направления Custom Install группы компаний Digis, познакомит собравшихся с новой технологией Trinnov Waveforming Trinnov и её преимуществах для кинозалов среднего и высокого уровня.

 

Конференция начнёт свою работу в 12:00 20 октября. Место проведения: зал «Багратион», расположенный на третьем этаже гостиницы «Альянс Бородино». Вход на конференцию свободный, по билету на выставку. Чтобы получить бесплатный билет, действительный все три дня выставки, указывайте при регистрации промокоды, предоставленные компаниями-экспонентами.

Связанные новости:
 Российским потребителям покажут Magnetar UDP900  - 12.10.2023 15:03
 Все на Hi-Fi & High End Show! - 05.10.2023 00:34
 Trinnov WaveForming: революция в акустике? - 05.06.2023 11:31
 Hi-Fi & High End Show возвращается на Урал - 21.04.2023 14:13
 Домашний кинозал как игровой симулятор? - 07.04.2023 16:02
 Два российских интегратора вышли в финал конкурса Inavation Awards 2023 - 10.02.2023 13:30
 Hi-Fi & High End Show: премьера MMS Cinema - 12.10.2022 09:09
 Джазовый фестиваль на выставке Hi-Fi & High End Show - 22.09.2022 10:15
 Genelec «бэ у» - 21.12.2021 09:54
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007