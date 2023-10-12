Деловая программа Hi-Fi & High End Show

12.10.2023 14:37

На официальном сайте Hi-Fi & High End Show опубликована программа конференции «Интеграция мультимедийных систем в жилые пространства. Тренды и решения», которая пройдёт в рамках выставки 20 октября.



В конференции примут участие представители главных игроков на российском рынке звуковоспроизводящего оборудования высокого класса. Откроет конференцию генеральный директор ООО «Арт-Ин» Иван Красавин. Его доклад посвящён вопросам интеграции мультимедийных систем в жилые пространства, современным трендам и решениям. Продолжит тему Алексей Калинин, генеральный директор ООО «Армада Саунд», который расскажет о современных аудиовизуальных решениях класса High End. В числе наиболее обсуждаемых трендов – использование профессионального оборудования в проектах, реализуемых в частных домах и квартирах. Эта тема станет главной в докладах трёх участников конференции. Сергей Бычков, бренд-менеджер кинотеатрального направления компании A&T Trade Hi-Fi, расскажет об особенностях применения Pro-аудио в домашних инсталляциях. Руководитель отдела бренд-менеджмента компании Okno-Audio Юлия Костерова представит участникам адаптивные студийные акустические системы и Smart IP акустику Genelec. Олег Люгин, директор направления Custom Install группы компаний Digis, познакомит собравшихся с новой технологией Trinnov Waveforming Trinnov и её преимуществах для кинозалов среднего и высокого уровня.



Конференция начнёт свою работу в 12:00 20 октября. Место проведения: зал «Багратион», расположенный на третьем этаже гостиницы «Альянс Бородино». Вход на конференцию свободный, по билету на выставку. Чтобы получить бесплатный билет, действительный все три дня выставки, указывайте при регистрации промокоды, предоставленные компаниями-экспонентами.



