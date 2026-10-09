Деловая программа выставки Hi-Fi & High End Show 2026

09.10.2026 10:46

Компания «Мидэкспо», организатор Hi-Fi & High End Show 2026, утвердила деловую программу выставки, которая пройдёт в московском конгресс-отеле «Бородино» 23-25 октября. Запланированы доклады и лекции представителей компаний-участников, дискуссионные «круглые столы» и пр. Все мероприятия будут проходить в зале «Давыдов» на 2 этаже отеля.

Программу первого дня, 23 октября, откроет выступление представителя команды разработчиков российской торговой марки «Премьера» (Premiera) Тимура Гончаренко «Провода: кровеносная система High End»; начало в 10:30. Через час его сменит директор по развитию Phaze Audio ГК DIGIS Михаил Крюков; тема выступления: «Phaze Audio: два года успеха». В 12:00 главный редактор ProSound Максим Лядов расскажет, «как выбрать звуковую карту или ЦАП-усилитель в 2026 году и не пожалеть». С 12:30 до 16:30 организаторы приглашают всех, кому интересна тема домашних кинотеатров. В 12:30 руководитель отдела по работе с партнерами Blackroom Андрей Иголкин расскажет собравшимся о том, как изменились домашние кинотеатры в 2026 году и приведёт примеры интеграции медиазон в проекты различных масштабов; в 13:30 основатель и директор компании AVImesto LLC Артём Иванов представит основные тренды развития домашних кинотеатров и персональных кинозалов, а в 14:30 под его же модерацией начнётся «круглый стол» под названием «Домашний кинотеатр в каждый дом: как построить многоканальную систему, которая на 100% понравится её владельцу?». Его участники обсудят архитектуру системы, её дизайн, бюджет и интеграцию в помещение; подготовку помещения, в том числе звукоизоляцию и акустическое оформление; различные подходы к управлению мультимедиасистемами в зависимости от функционала и бюджета. Значительная часть времени обсуждения будет отведена сложным вопросам, не связанным непосредственно с инсталляционным процессом: как сделать функционал системы интересным не только заказчику, но и членам его семьи; как понять, что именно понравится заказчику, если у него отсутствует опыт прослушивания; что делать, если клиент настроен экономить, и как работать в условиях серых поставок и недобросовестной конкуренции. В дискуссии примут участие директор направления Custom install ГК DIGIS Олег Люгин, генеральный директор Petrik Audio Василий Петрик, руководитель отдела по работе с партнерами Blackroom Андрей Иголкин, начальник отдела обучения и развития «Галереи “Назаров”» Павел Савосин, инженер-разработчик Dune HD Юрий Юрьян, сооснователь компании AVnirvana Василий Рабиза и технический специалист и бренд-менеджер Espace Bureau Михаил Шишов.

Второй день, 24 октября, будет посвящён кабельной продукции, винилу, акустическим системам и др. После выступления разработчика компании Flatvox Дмитрия Петренко (начало в 10:30, тема «Flatshui: кабели, которые слышно. Как конструкция влияет на звук») посетителей и участников пригласят поучиться в «Академии Винила», где в 11:00 специалист компании Overton и один из сооснователей «Академии» Алексей Калиничев расскажет, как настраивать проигрыватель виниловых дисков, а в 11:30 его коллега, директор по маркетингу Overton и также сооснователь «Академии» Михаил Новиков поделится секретами апдейта системы. В 12:00 ожидается выступление VIP-гостя из Франции, директора компании Davis Acoustics Оливье Визана, который расскажет о тенденциях и трендах современного Hi-Fi на примере своей продукции. В 13:30 – получасовой перерыв на викторину «Угадай мелодию». Её проведёт руководитель event-направления Pult.ru Андрей Князькин, после чего сменит амплуа и станет модератором ещё одного «круглого стола». Начало в 14:00, тема – российские аудиобренды. Участники составят портрет потребителя отечественной аудиотехники, обсудят основные каналы продвижения (интернет, выставки, маркетплейсы, пр.), методы отработки потребительских запросов и наиболее часто встречающиеся проблемы. Также на повестке дня: основные тренды российского рынка аудиотехники; помощь в продвижении бизнеса (поддержка государства, доступ к определённым технологиям и решениям и др.); ближайшие и более отдалённые перспективы. Участники дискуссионного клуба: директор по развитию бренда Radiotehnika Артём Фаермарк, представитель команды разработчиков Premiera Тимур Гончаренко, директор Kennerton Audio Equipment Валентин Казанжи, директор по продуктам «ИнфоТеКС» (бренд «Апелиотис») Николай Смирнов, директор по маркетингу DIGIS Hi-Fi Илья Кинжалов, PR-директор компании Pult.ru Александр Толчанов, Рабочий день продолжится выступлением ещё одного важного иностранного гостя – президента компании Dan D’Agostino Билла МакКигана; его доклад под названием «Философия дизайна Dan D’Agostino: почему они делают то, что делают?» начнётся в 15:00. Через час, в 16:00, начнёт свою работу «Библиотека “СтереоПравда”»: издатель первого российского издания «Энциклопедии High End Audio» Юрий Цеберс и журналист, видеоблогер, автор книг о High End Audio Михаил Кучеренко проведут презентацию книг «Роберт Харли. Энциклопедия High End Audio» и «СтереоПравда. Неполиткорректная история High End Audio 2.0». Перед завершением рабочего дня, в 17:00 – юбилейный розыгрыш призов.

Третий день деловой программы выставки, 25 октября – для виниломанов и не только. В 11:00 начальник отдела обучения и развития Pult.ru Павел Савосин расскажет о «виниловых» инновациях; основные тезисы его выступления: как технология HD Vinyl меняет ДНК производства пластинок; Green Vinyl: матрица вместо пресса; мечта о вечном виниле: физическая игла или лазер? В полдень – выступление совладельца Maschina Records Данила Масловского «Коллекция пластинок как инвестиционный проект», в час дня создатель канала Valeron’s Vinyl Channel Валерий Быковщенко откроет «всю правду о пиратском виниле и бутлегах» и расскажет об отличиях и особенностях пиратского винила, разнице в его качестве и подходе в сравнении с официальными изданиями, способах отличить подделку от оригинала. В 14:00 – блогерский «круглый стол» под названием «30 лет трансформации носителей музыки: эволюция или маркетинг?»; модератором выступит Павел Кучменко (канал «Пашкины Шорты»), участвуют: Денис Храпунов (SoundProLab), Николай Ткаченко (Hi-Fi & High End), Валерий Быковщенко (Valeron’s Vinyl Channel). В 15:00 журналист, видеоблогер и автор книг о High End Audio Михаил Кучеренко приглашает обсудить животрепещущее… тема его выступления: «Прежде чем потратить деньги, или Разговор про иллюзии, надежды и чаяния от приобретения и пользования Hi-Fi». К участию приглашены архитектор Егор Кудрявцев, владелец строительной компании Владимир Домницкий, Валерий Перевезенцев из VPAcoustics и Валерий Литвак из Living Athmos. В 16:00 «Золотое ухо России» Михаил Борзенков ответит на вопросы слушателей, а завершит деловую программу выставки ещё один розыгрыш призов; начало в 17:00.

Также с подробным расписанием деловой программы можно ознакомиться на сайте.



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