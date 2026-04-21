День MK Sound и JVC в Атриум Hi-Fi

В ближайшие выходные, субботу 25 апреля и воскресенье 26 апреля, московский шоурум Atrium Hi-Fi приглашает убеждённых синефилов, они же – кинолюбы, на день M&K Sound и JVC. Ждут тех, кто планирует оснастить свой дом или квартиру кинотеатральной системой многоканального звука или рассматривает варианты апгрейда уже существующего комплекта домашнего кинотеатра.

Особенность мероприятия в том, что демонстрируемая система оборудована в персональном кинозале, который является частью реального жилого помещения. Организаторы расскажут о том, как родилась идея создания этого пространства, какие аудио- и видеокомпоненты в нём установлены, и почему именно они. В программе: история брендов MK Sound, Trinnov Audio и JVC и демонстрация возможностей кинозала в различных форматах. Обещают непринуждённое общение и ответы на самые животрепещущие вопросы.

Мероприятие закрытое, попасть на него можно только после регистрации и её подтверждения. Всего в течение двух дней пройдёт шесть сессий (по три в день). Начало: в 12:00, 14:00 и 16:00; продолжительность каждой сессии – два часа. Максимальное количество зрителей – восемь человек. Организатор может отказать в регистрации, если количество желающих попасть на просмотр превышает количество посадочных мест.