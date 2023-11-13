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День открытых дверей в HiFi 4 You (Алматы)


13.11.2023 14:18

 

 

18 ноября в Алматы (Казахстан) в шоуруме магазина HiFi 4 You пройдёт день открытых дверей, посвящённый продукции брендов DALI (Danish Audiophile Loudspeaker Indusries), Cambridge Audio и Atlas Cables.

 

Компоненты, выпускаемые этими производителями, появились на рынке Казахстана относительно недавно; в честь этого события в Алматы уже прошло мероприятие, которое посетили более 200 аудиофилов. Новая встреча будет посвящена подробному знакомству с продукцией вышеперечисленных брендов. В программе: выступления экспертов, мастер-классы, сравнительные прослушивания и многое другое.

 

Адрес шоурума: Казахстан, Алматы, ул. Рыскулбекова, 47. Встречи с участниками мероприятия пройдут двумя сессиями, которые начнутся в 12:00 и 16:00. Посещение бесплатное, требуется предварительная регистрация.

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