День открытых дверей в Pult.ru

25.11.2020 05:23

5 декабря в столичном салоне Pult.ru пройдёт фестиваль хорошего звука. Компания приглашает на день открытых дверей – пообщаться с экспертами, познакомиться с последними новинками, послушать несколько аудио систем.

В числе новинок, которые будут представлены посетителям – громкоговорители DALI обновлённой серии Opticon MK2 и активные колонки DALI Oberon C, а также продукция бренда Leak, в частности, интегральный усилитель Leak 130 и CD-транспорт Leak CDT. В салоне также представлены компоненты Quad и Wharfedale, Naim и Cambridge Audio.

Регистрироваться заранее не нужно. Салон находится по адресу: Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, строение 1. Начало мероприятия – в 12:00, оно продлится до 18:00.