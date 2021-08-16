День сурка

16.08.2021 16:16

Крупнейшие производители начали отказываться от участия в CEDIA Expo 2021. Причина? Конечно же, COVID-19, точнее его новый штамм, Дельта.



О своём неучастии уже объявил Samsung. Чуть позже его примеру последовала компания Sound United, владелец брендов Denon, Polk,Marantz, Bowers & Wilkins, Definitive Technology, Heos, Boston Acoustics и Classe. Похоже, в ближайшее время к ним присоединится Sony. Официального заявления пока нет, но, похоже, ждать его осталось не долго. Утверждается, что дилеры компании уже получили информацию от их бизнес-партнёра, однозначно свидетельствующую о том, что Sony на выставке не будет. Ситуацию ещё больше запутывает присутствие в материалах, посвящённых грядущему событию, названий даже тех компаний, которые официально заявили о своём отказе участвовать. В перечне участников (а некоторые – и в списке спонсоров) по-прежнему числятся вышеупомянутые Samsung и Sound United, а также Sonos, Savant и Snap One.



Напомним: открытие CEDIA Expo 2021 запланировано на 31 августа; выставка продлится до 3 сентября. Отказ от участия крупнейших и постоянных партнёров, да ещё всего за две недели до начала мероприятия – крайне неприятная ситуация, которую организаторы не спешат комментировать…