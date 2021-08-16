ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

День сурка


16.08.2021 16:16

 

 

Крупнейшие производители начали отказываться от участия в CEDIA Expo 2021. Причина? Конечно же, COVID-19, точнее его новый штамм, Дельта.

 

О своём неучастии уже объявил Samsung. Чуть позже его примеру последовала компания Sound United, владелец брендов Denon, Polk,Marantz, Bowers & Wilkins, Definitive Technology, Heos, Boston Acoustics и Classe. Похоже, в ближайшее время к ним присоединится Sony. Официального заявления пока нет, но, похоже, ждать его осталось не долго. Утверждается, что дилеры компании уже получили информацию от их бизнес-партнёра, однозначно свидетельствующую о том, что Sony на выставке не будет. Ситуацию ещё больше запутывает присутствие в материалах, посвящённых грядущему событию, названий даже тех компаний, которые официально заявили о своём отказе участвовать. В перечне участников (а некоторые – и в списке спонсоров) по-прежнему числятся вышеупомянутые Samsung и Sound United, а также Sonos, Savant и Snap One.

 

Напомним: открытие CEDIA Expo 2021 запланировано на 31 августа; выставка продлится до 3 сентября. Отказ от участия крупнейших и постоянных партнёров, да ещё всего за две недели до начала мероприятия – крайне неприятная ситуация, которую организаторы не спешат комментировать…

Связанные новости:
 Новинки Sony: комплект ДК и флагманский саундбар - 26.07.2021 11:37
 Samsung The Wall вырос вдвое - 21.07.2021 11:15
 Первый в мире саундбар 11.1.4 - 22.06.2021 11:42
 CEDIA Expo 2021: регистрация открыта - 11.06.2021 12:07
 Прощай, старый друг: взяли новых двух - 02.12.2020 14:42
 Сделка между Sound United и Bowers & Wilkins финализирована - 13.10.2020 11:57
 Sound United покупает компанию B&W - 15.06.2020 13:11
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007