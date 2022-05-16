Denon DHT-S217: Dolby Atmos и встроенный сабвуфер

16.05.2022 11:52

Новый саундбар Denon DHT-S217 превращает любой телевизор в полноценный домашний развлекательный центр. Саундбар обеспечивает мощный реалистичный кинотеатральный звук благодаря встроенному сабвуферу и поддержке технологии Dolby Atmos.



Высота новинки – всего 6,6 см. DHT-S217 можно разместить на полке или тумбе перед телевизором или закрепить на стене: новинка совместима с любым современным телевизором. К саундбару можно подключить не только «умный» телевизор, но и проигрыватель Blu-Ray-дисков, игровую приставку или смартфон. Несколько звуковых режимов адаптированы для различных условий прослушивания: «Кино», «Музыка», Pure («Чистый звук»), а также ночной режим. В режиме Pure Mode вся обработка звука отключается.



Технология Dialogue Enhancer улучшает разборчивость диалогов: это особенно важно при просмотре фильмов с большим количеством спецэффектов, а также спортивных программ и музыкальных шоу. Пользователь также может вабрать нужный режим выбор и менять уровень громкости при воспроизведении диалогов специальным регулятором, который не зависит от общей громкости системы.



В продаже новый саундбар DHT-S217 появится уже летом нынешнего года; купить его можно будет в салонах авторизованных партнёров Denon.