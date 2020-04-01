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Denon и Marantz: 59 устройств с поддержкой Roon


01.04.2020 13:51

 

 

Компания Sound United LLC, которой принадлежат торговые марки Denon, Polk Audio, Marantz, Definitive Technology и Classé, объявила о том, что 59 моделей аудиокомпонентов, выпускаемых под брендами Denon и Marantz, получили сертификацию Roon Tested, что позволяет воспроизводить музыку с серверов Roon или устройств Roon Core.

 

Roon автоматически индексирует музыку на общих сетевых ресурсах локальной сети и от служб потокового аудио в сети Интернет (TIDAL, Qobuz и др.), после чего скачивает дополнительную информацию из собственной базы данных, снабжая пользователя фотографиями исполнителей в высоком разрешении, цифровыми версиями буклетов к альбомам, текстами песен, расписанием концертов, биографиями и прочими данными о композиторе, исполнителях и артистах, участвовавших в создании произведения. В отличие от многих других программных плееров, Roon при сортировке аудиотреков ориентируется не на структуру папок сетевых ресурсов, а на набор встроенных средств просмотра контента по исполнителю, композитору, жанру, треку и т.д., а также обеспечивает удобный пользовательский интерфейс с различными видами просмотра. При разработке программной среды Roon во внимание принимались требования производителей высококачественной аудиотехники. Использование форматов высокого разрешения (MQA, DSD) и набора инструментов для цифровой коррекции звука обеспечивает максимальное качество звучания. Удобный интерфейс дистанционного управления Roon Remote устанавливается на пользовательское устройство Windows, Apple/Mac/iOs или Android. Roon также интегрирован во многие аппаратные системы управления.

 

Теперь обладатели устройств Denon и Marantz могут пользоваться своими личными библиотеками контента, объединёнными с музыкальными потоковыми сервисами: результаты поиска и плейлисты будут включать контент из обоих источников. Sound United предлагает бесплатный 14-дневный пробный купон для тестирования. Списки совместимых устройств доступны по ссылкам: Denon, Marantz. Здесь можно скачать программное обеспечение Roon.

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