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Denon и Marantz: проблема с чипом HDMI 2.1 решена


18.08.2021 10:04

 

 

Покупателям AV-ресиверов Denon и Marantz, выпущенных не раньше мая 2021, обещано отсутствие ошибок HDMI 2.1. Компания Sound United, владелец брендов, подтвердила, что все AV-ресиверы и усилители тех моделей, которые затронула проблема с чипом, выпущенные в течение последних производственных циклов (после мая 2021), оснащались новым набором микросхем HDMI 2.1.

 

Это означает, что вышеозначенные устройства лишены дефекта, препятствовавшего корректной передаче сигналов 4K / 120 и 8K на совместимые телевизоры. Речь идёт о следующих моделях: Denon – AVR-A110 / AVC-A110 (Европа), AVR-X6700H / AVC-X6700H (Европа), AVR-X4700H, AVR-X3700H / AVC-X3700H (Европа), AVR-X2700H / AVR-X2700H DAB (Европа), AVR-S960H; Marantz – AV7706, SR8015, SR7015, SR6015, SR5015 / SR5015 DAB (Европа), NR1711.

 

Тем, кто приобрёл неисправный AV-ресивер Denon или Marantz, выпущенный в период между началом продаж новых моделей в 2020 году и вплоть до мая 2021 года, Sound United обеспечит аппаратное решение проблемы. Оно будет заключаться в предоставлении адаптера SPK618 (бесплатно) и обновлении прошивки. Владельцу бракованных устройств необходимо заполнить специальную форму, доступную на веб-сайтах Denon и Marantz. Как узнать, требуется ли обновление? Отсутствие ошибок с HDMI 2.1 гарантировано для всех устройств с серийными номерами ******* 70001 и выше.

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