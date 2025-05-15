Denon, Marantz, Bowers & Wilkins: продано!

15.05.2025 13:57

Громкая новость: компания Sound United выкуплена у её владельца, Masimo Corporation. За 350 миллионов долларов. Наличными. Покупатель – Harman International, структурное подразделение Samsung. Сделка, как ожидается, будет закрыта к концу 2025 года, а пока эксперты бурно обсуждают, как сложится судьба некоторых самых известных и значимых за всю историю Hi-Fi брендов.

Для тех, кто забыл или не знал: Masimo Corporation – владелец Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, Polk Audio, Definitive Technology, Classé, Boston Acoustics и HEOS. Теперь все эти бренды перейдут к Harman, у которой уже есть JBL, Harman Kardon, Mark Levinson, AKG, Arcam, Revel, Infinity, Lexicon, Soundcraft, AMX, Roon Labs и др. Таким образом, Harman получит возможность предложить рынку очень качественную аудиопродукцию практически любого ценового уровня – от самых недорогих саундбаров до референсных громкоговорителей и пр. С другой стороны, потребители будут ожидать от нового владельца поддержки наследия премиальных и легендарных (и это не пустые слова) брендов, а вот справится ли – и захочет ли справляться – с этой задачей Harman, неизвестно. Интересна предыстория происходящего: корпорация Masimo, не имеющая никакого отношения к миру аудио и видео, купила Sound United три года назад, заплатив около миллиарда долларов США. Это привело к моментальному падению её акций на 35% – рынок не поверил в то, что руководство Masimo сможет эффективно управлять новыми активами. В результате Sound United стала отдельным подразделением в структуре корпорации, и было объявлено о том, что компанию… снова продадут. Что наконец и произошло – с большими потерями для Masimo, как финансовыми, так и репутационными.

У многих аналитиков вызывает опасение судьба переходящих к Harman именитых брендов. Забытье, на которое оказались обречение многие из них – едва ли не главная причина этих опасений. Lexicon, Infinity, Revel, Mark Levinson по-прежнему существуют, но часто ли вы о них слышите? Многие ли потребители хорошо знакомы с их продукцией? Некоторые эксперты убеждены, что Harman не способен уделять столько же внимания этим уважаемым торговым маркам, сколько уделяли бы небольшие компании, «заточенные» на продвижение традиционных Hi-Fi компонентов. Цель многих интеграций – оптимизация бизнеса, сокращение расходов, стремление к универсальности, что во многих случаях приводит к размыванию, а то и полной потере идентичности бренда. Коснётся ли это приобретаемых Denon, Marantz, Bowers & Wilkins и др.? Можно только гадать. Усложняет ситуацию тот факт, что в руках управленцев Harman одновременно окажутся Denon, Marantz, JBL Synthesis и Arcam, которые не являются прямыми конкурентами друг другу, но во многом пересекаются, и поддержание идентичности каждого потребует значительных усилий – и затрат… В противном случае кто-то из них исчезнет.

Пока вопросов больше, чем ответов. У Harman есть возможности как возродить угасающие бренды, так и выбрать путь коммерциализации, который очевидно приведёт к новым потерям в традиционном премиальном аудио. Эксперты сходятся в одном: остаётся ждать и следить за дальнейшим развитием событий…



