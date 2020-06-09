Denon: первые в мире AV-ресиверы с поддержкой 8K

09.06.2020 10:34

Компания Sound United выпустила первые в отрасли AV-ресиверы Denon с поддержкой 8K – модели AVC-X6700H, AVC-X4700H, AVC-X3700H и AVR-X2700H.



Поддержка 8K обеспечивает сквозную передачу видео в форматах 8K/60Hz и 4K/120Hz, а новая функция HDMI под названием Quick Media Switching (QMS) позволяет мгновенно переключать изображение с разных источников. Исключительные чёткость и контрастность достигаются благодаря использованию HDR10, HLG и Dolby Vision. Поддерживаются технология HEOS, Apple AirPlay 2 и Bluetooth. Кроме того, новые AV-ресиверы Denon серии X имеют сертификацию Roon Tested и обеспечивают воспроизведение аудио в формате MP3 или в формате аудио высокого разрешения; поддерживаются файлы в форматах WAV, FLAC, ALAC и DSD 2,8 и 5,6 МГц.

Новые ресиверы серии X поддерживают технологию eARC передачи многоканального звука с телевизора на ресивер по кабелю HDMI: ТВ воспроизводят видео с качеством 4K или 8K из потоковых приложений, а ресивер определяет наилучший формат объёмного звучания для декодирования. В старших моделях AVC-X6700H и AVC-X4700H доступны практически все форматы окружающего звучания, включая Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced и Auro-3D. AVC-X6700H также будет поддерживать новейший формат DTS:X Pro (до 13 каналов DTS:X, система конфигурации 7.2.6 или 9.2.4); функция будет доступна в конце 2020 года после обновления прошивки.

Режим «Предварительный усилитель», который ранее использовался только на флагмане AVC-X8500H, теперь доступен в моделях AVC-X3700H, AVC-X4700H и AVC-X6700H. Он обеспечивает высокое качество звука за счёт более короткого пути сигнала, а также большую гибкость при подключении за счёт возможности использовать активные акустические системы, которые питаются от внешних или встроенных усилителей. Благодаря технологии акустической калибровки Audyssey MultEQ XT и MultEQ XT32 все параметры аудио системы автоматически оптимизируются, обеспечивая наилучшее качество звучания. Для профессиональных настроек можно использовать платное приложение Audyssey MultEQ Editor.