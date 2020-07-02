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Denon представил еще один AV-ресивер с поддержкой 8K


02.07.2020 12:41

 

 

В линейке AV-ресиверов Denon появилась ещё одна модель с поддержкой 8K. Denon AVR-S960H – первый 8K AV-ресивер в серии S. Он обеспечивает передачу видео в разрешении 8K/60Hz и 4K/120Hz, поддерживает технологии улучшения изображения HDR10+ и Dynamic HDR, а также новую функции HDMI под названием Quick Media Switching (QMS), которая позволяет мгновенно переключать источники без мигания экрана.

 

Семиканальный AVR-S960H (мощность 145 Вт на канал) воспроизводит аудио в формате MP3 и файлы в формате аудио высокого разрешения WAV, FLAC, ALAC и DSD 2.8 / 5.6 МГц; поддерживает форматы окружающего звучания Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X. Благодаря поддержке eARC (расширенный обратный аудиоканал, который передает многоканальный звук высокого разрешения с телевизора на ресивер через кабель HDMI) и новейшего стандарта HDMI 2.1 к ресиверу можно подключить спутниковую или игровую приставку, компьютер или проигрыватель Blu-Ray. К слову, несколько новых функций в ресивере рассчитаны именно на любителей компьютерных игр. Например, переменная частота обновления (VRR) уменьшает задержку кадра на простых локациях и повышает общую скорость игры.

 

Технология калибровки звука Audyssey автоматически измеряет все параметры аудио системы и обеспечивает наилучшее качество звучания с учетом акустических свойств помещения. А благодаря встроенной сетевой технологии HEOS AVR-S960H может воспроизводить музыку различных потоковых сервисов, включая Spotify, Amazon Music, TuneIn, SoundCloud, TIDAL и др. Новый 8K AV-ресивер работает с системами голосового управления Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri и имеет сертификат Roon Tested. Устройство оснащено USB-портом на передней панели, обеспечивает возможность подключения акустики с низким импедансом и беспроводных Bluetooth-наушников. На передней панели и на пульте дистанционного управления имеются четыре кнопки быстрого выбора, которые запоминают пользовательские настройки звука для часто используемых источников.

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