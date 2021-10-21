Denon представляет: AVR-X1700H

21.10.2021 14:20

Denon AVR-X1700H – яркий представитель нового поколения AV-ресиверов с тремя входами HDMI 8K, семью каналами усиления и мощностью 145 Вт на канал. Устройство поддерживает виртуальные верхние каналы и воспроизведение аудио с сервисов Spotify, Amazon Music HD, TIDAL и Deezer через приложение HEOS. Новинка появится в продаже в конце декабря 2021 года.



Владельцы AVR-X1700H смогут использовать систему объёмного звучания Dolby Atmos 5.1.2, установив верхние или потолочные динамики, или воспользоваться преимуществами технологий виртуальных верхних каналов DTS Virtual:X или Dolby Atmos Height Virtualization. Легко и быстро настроить как простую конфигурацию 2.1, так и многоканальную 5.1.2 Dolby Atmos позволяет встроенная система Audyssey MultEQ XT. Имеется встроенный фонокорректор и вход Phono для подключения проигрывателя винила. Встроенная технология HEOS обеспечивает беспроводное подключение к Spotify, Amazon Music HD, Tidal, интернет-радио TuneIn и др., при этом музыку можно передавать по беспроводной сети с ресивера на другие устройства со встроенной функцией HEOS, например, на беспроводные акустические системы Denon Home 150/250/350.



Три из шести входов усовершенствованной платы HDMI поддерживают видео в формате 8K/60Гц и 4K/120Гц со скоростью до 40 Гбит/с; все входы HDMI также поддерживают технологии улучшения качества изображения 4:4:4 Pure Color, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG) и Dynamic HDR; на всех входах работает апскейлинг (масштабирование) всех входящих видеосигналов до разрешения 8К. Ресивер подключается к телевизору через порт eARC (Enhanced Audio Return Channel) для передачи несжатого и объектно-ориентированного звука с ТВ на ресивер по одному кабелю HDMI.



Denon AVR-X1700H совместим с Apple AirPlay2, Wi-Fi и Bluetooth. Благодаря порту USB на передней панели можно воспроизводить аудио высокого разрешения (WAV, FLAC, ALAC и DSD 2.8/5,6МГц) с флеш-накопителей или внешнего жёсткого диска. Любители компьютерных игр оценят преимущества ряда новейших технологий: сквозной передачи видео 4K/120Гц, переменнойчастоты обновления (Variable Refresh Rate), быстрой передачи кадров (Quick Frame Transport) и автоматического режима с пониженной задержкой (Auto Low Latency Mode).