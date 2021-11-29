Denon представляет: новый саундбар с Google Chromecast

29.11.2021 08:01

DHT-S416 – первый беспроводной саундбар Denon со встроенной технологией Google Chromecast. Высота устройства – всего 5,6 см; это означает, что его можно разместить под большинством современных телевизоров. Два СЧ/НЧ-динамика размером 1,25 x 4,4 дюйма и пара однодюймовых твитеров воспроизводят всю полосу средних, высоких и низких частот.

Благодаря Google Chromecast пользователи могут воспроизводить музыку в форматах высокого разрешения из сервисов Google Play Music, YouTube Music, Amazon Music HD, Spotify, Tidal, Deezer и других. Поддерживается воспроизведение многоканального объёмного звука в формате Dolby Digital. DHT-S416 можно подключить к другим акустическим системам с поддержкой Chromecast для создания беспроводной мультирум-системы. Саундбар совместим со всеми телевизорами HD и 4K и поддерживает HDMI ARC: звуком DHT-S416 можно управлять с помощью пульта дистанционного управления телевизора, а используя приложение Google Assistant – и голосом (регулировка громкости, выбор музыки и другие функции). Если в телевизоре HDMI ARC не доступен, то DHT-S416 предлагает для подключения к телевизору оптический вход. Также можно воспользоваться подключением по беспроводной связи через Bluetooth для воспроизведения потоковой музыки, подкастов и другого аудиоконтента.

Предусмотрены три предустановки эквалайзера («Кино», «Музыка» и «Ночь»), а также три режима настройки Denon Dialogue Enhancer – для улучшения качества воспроизведения диалогов. Режим Pure отключает любую обработку звука. Саундбар поставляется в комплекте с мощным, но компактным сабвуфером с 5,25-дюймовым динамиком и портом фазоинвертора. Подключение сабвуфера к саундбару – беспроводное.