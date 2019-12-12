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Denon ставит на мультирум


12.12.2019 07:00

 

 

Компания Denon выпустила новую серию аудио устройств Denon Home. В ней представлены три модели беспроводных универсальных колонок со встроенной технологией HEOS.

 

Компактные Home 150, Home 250 и Home 350 относятся к устройствам категории «всё-в-одном». Самый маленький громкоговоритель серии – двухполосный Home 150 с 3,5-дюймовым низкочастотным динамиком и дюймовым твитером. Home 250 – более мощный; в нём два твитера, расположенных под углом для более широкого рассеивания звука, и два вуфера (4”), управляемых четырьмя усилителями мощности в стерео конфигурации, а также пассивный басовый излучатель (5,25”). Флагман новой линейки Denon Home – акустическая система Home 350 с шестью каналами усиления, питающими два 6,5-дюймовых низкочастотных динамика, пару двухполосных среднечастотных драйверов и два твитера.

 

Колонки могут подключаться по Wi-Fi, AirPlay 2 и Bluetooth, обеспечивая доступ к Spotify, Apple Music, Amazon Music HD, TIDAL, TuneIn, Deezer и др., имеют разъём USB и вход AUX 3,5 мм и встроенный HEOS, благодаря чему могут использоваться в составе уже существующей мультирум системы наряду с совместимыми AV-ресиверами, саундбарами и прочими аудио компонентами. Три или шесть (в зависимости от модели) кнопок быстрого выбора обеспечивают моментальный доступ к интернет-радиостанциям. Две колонки Denon Home можно подключить – без проводов – к сабвуферу Denon DSW-1H для создания системы конфигурации 2.1; чтобы получить комплект для домашнего кинотеатра, помимо сабвуфера, понадобится саундбар Denon DHT-S716H, а также пара громкоговорителей в качестве surround-каналов. Все три новинки появятся в продаже к концу января 2020 года.

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