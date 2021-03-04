Densen тряхнул стариной

04.03.2021 06:30

Компания Densen отмечает своё тридцатилетие. К знаменательной дате выпущен юбилейный сет, состоящий из усилителя мощности Beat Power и предусилителя Beat Pre. Тираж ограничен: Densen «отпускает в одни руки» по одному усилителю и максимум два преда (с возможностью биампинга).

Особенность этих двух моделей в том, что Densen использует для них корпуса фирменных устройств, бывших в употреблении. Компания гордится качеством своей продукции, в том числе стойкостью и долговечностью алюминиевых корпусов, и вместо того, чтобы пустить их на металлолом, решила «вдохнуть в них новую жизнь».

Разумеется, электронная начинка совершенно новая. Densen Beat Power – это усилитель чистого класса A мощностью 2x60 Вт, созданный на базе популярной модели B-300XS. Предусилитель Beat Pre – тоже настоящая классика; прототипом для него послужила модель B-250. Для большей производительности его можно использовать с внешним источником питания 1-NRG; кроме того, функционал устройства можно расширить с помощью платы Densen DAC и фонокорректора DP.