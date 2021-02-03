Держатель для наушников: новая идея

03.02.2021 10:20

Стартап из Великобритании Neederland собирает средства на запуск в производство своей новой разработки – подставки для наушников TrueStand. Дизайнеры предлагают отказаться от крючков или традиционных подставок-«вешалок» и создали вместо них небольшой настольный держатель, представляющий собой, по сути, жёсткий футляр без крышки.

По мнению создателей TrueStand, их детище обладает большей функциональностью по сравнению с традиционными подставками: его можно использовать не только дома, но и в машине, поезде и пр. – везде, где есть плоская поверхность, на которую можно поставить держатель. Его форма и размеры подходят для наушников самых разных брендов, в том числе таких, конструкция которых не предполагает возможности их подвесить.

Футляр сделан из алюминия или углеволокна; второй дороже. Внутри – мягкий пружинящий вкладыш из вспененного материала, который предохраняет наушники от возможных царапин и других мелких повреждений; футляр можно мыть, а благодаря непористой структуре он не впитывает грязь и не накапливает пыль. Разработчики предусмотрели «защиту от кошек»: к нижней части держателя приклеен нескользящий силиконовый коврик.