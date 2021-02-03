ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

HI-FI & HIGH END SHOW переносится

Организаторы выставки Hi-Fi & High End Show объявили о переносе выставки на 2021 год. В Москве как...

Держатель для наушников: новая идея


03.02.2021 10:20

 

 

Стартап из Великобритании Neederland собирает средства на запуск в производство своей новой разработки – подставки для наушников TrueStand. Дизайнеры предлагают отказаться от крючков или традиционных подставок-«вешалок» и создали вместо них небольшой настольный держатель, представляющий собой, по сути, жёсткий футляр без крышки.

 

По мнению создателей TrueStand, их детище обладает большей функциональностью по сравнению с традиционными подставками: его можно использовать не только дома, но и в машине, поезде и пр. – везде, где есть плоская поверхность, на которую можно поставить держатель. Его форма и размеры подходят для наушников самых разных брендов, в том числе таких, конструкция которых не предполагает возможности их подвесить.

 

Футляр сделан из алюминия или углеволокна; второй дороже. Внутри – мягкий пружинящий вкладыш из вспененного материала, который предохраняет наушники от возможных царапин и других мелких повреждений; футляр можно мыть, а благодаря непористой структуре он не впитывает грязь и не накапливает пыль. Разработчики предусмотрели «защиту от кошек»: к нижней части держателя приклеен нескользящий силиконовый коврик.

Связанные новости:
 «Защити, защити…» ЦАП от пыли - 01.02.2021 12:58
 Проблемы со слухом решат Olive Pro - 20.01.2021 07:00
 C AirPods и в пир, и в мир… - 22.12.2020 12:55
 Сладких снов с Bose Sleepbuds II - 08.10.2020 15:17
 Наушники Philips: новый флагман и спортивная серия - 28.01.2020 10:22
 «Умные» наушники Bose Headphones 700 - 13.08.2019 12:40
 Наушники Klipsch Reference Over-Ear - 08.06.2018 12:56
 Когда в футбол играть лень, Роналду создает наушники Monster ROC - 24.08.2016 11:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007