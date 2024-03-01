«Дешевле не бывает? А если найду?»

01.03.2024 12:57

Британская компания-производитель аудиоустройств Majority выпустила виниловый проигрыватель Moto. «Вертушка» – с поддержкой Bluetooth и встроенным фонокорректором, а стоит при этом всего 80 фунтов стерлингов (или 90 евро).



Более того: проигрыватель оснащён ещё и парой динамиков. Так что достаточно вынуть проигрыватель из коробки, поставить его на полку и подключить смартфон или другой источник, позволяющий стримить музыку – и домашняя аудиосистема готова к использованию. К Moto можно также подключить два внешних активных громкоговорителя других брендов или беспроводные наушники. Можно записывать и сохранять цифровые аудиофайлы, получаемые напрямую через USB разъём проигрывателя или Aux входы.



Новинка поддерживает три скорости вращения (78, 45 и 33,3 оборота в минуту) и поставляется в комплекте с тонармом, MM-головкой звукоснимателя Audio Technica AT3600L, демпфирующими ножками и слипматом.



