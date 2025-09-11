ВХОД НА САЙТ

Дешёвый Technics – радость виниломана


11.09.2025 12:30

 

 

Компания Technics представила две новые модели проигрывателей виниловых дисков. На сегодняшний день SL-40CBT и SL-50C – самые дешёвые устройства в модельном ряду японского производителя. Одна предназначена для новичков, вторая для тех, кто хочет обновить уже имеющуюся аудиосистему, перейдя на более высокий уровень.

 

Внешне «вертушки» мало чем отличаются одна от другой (и стоят тоже одинаково – 899 долларов США). Оба комплектуются высокоточным S-образным тонармом из алюминия. Вместо стандартного шасси из литого алюминия в новинках используется минималистичная конструкция из МДФ. Главное различие – предустановленный картридж: «младший» проигрыватель SL-40CBT оснащается головкой звукоснимателя Audio-Technica AT-VM95C. Благодаря встроенному фонокорректору-предусилителю (переключаемый MM) проигрыватель можно напрямую подключить к активным колонкам или имеющейся Hi-Fi аудиосистеме. Также имеется встроенный модуль Bluetooth, позволяющий воспроизводить записи с диска через беспроводные наушники или колонки.

 

Модель Technics SL-50C – более привычное многим аудиофилам устройство, без встроенного фонокорректора и поддержки Bluetooth-подключения. Зато этот проигрыватель оснащается более качественным картриджем Ortofon 2M Red; такой картридж сам по себе стоит в два раза дороже (100$) того, что устанавливается на SL-40CBT, и обеспечивает «открытое динамичное звучание с едва заметным тёплым окрашиванием». Кроме того, SL-50C поддерживает три скорости вращения пластинки (33, 45 и 78 об/мин), тогда как SL-40CBT – только две (33 и 45 об/мин). В обоих случаях Technics предлагает три варианта отделки: светло-серый цвет, угольный и терракотовый.

