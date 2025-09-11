Дешёвый Technics – радость виниломана

11.09.2025 12:30

Компания Technics представила две новые модели проигрывателей виниловых дисков. На сегодняшний день SL-40CBT и SL-50C – самые дешёвые устройства в модельном ряду японского производителя. Одна предназначена для новичков, вторая – для тех, кто хочет обновить уже имеющуюся аудиосистему, перейдя на более высокий уровень.

Внешне «вертушки» мало чем отличаются одна от другой (и стоят тоже одинаково – 899 долларов США). Оба комплектуются высокоточным S-образным тонармом из алюминия. Вместо стандартного шасси из литого алюминия в новинках используется минималистичная конструкция из МДФ. Главное различие – предустановленный картридж: «младший» проигрыватель SL-40CBT оснащается головкой звукоснимателя Audio-Technica AT-VM95C. Благодаря встроенному фонокорректору-предусилителю (переключаемый MM) проигрыватель можно напрямую подключить к активным колонкам или имеющейся Hi-Fi аудиосистеме. Также имеется встроенный модуль Bluetooth, позволяющий воспроизводить записи с диска через беспроводные наушники или колонки.

Модель Technics SL-50C – более привычное многим аудиофилам устройство, без встроенного фонокорректора и поддержки Bluetooth-подключения. Зато этот проигрыватель оснащается более качественным картриджем Ortofon 2M Red; такой картридж сам по себе стоит в два раза дороже (100$) того, что устанавливается на SL-40CBT, и обеспечивает «открытое динамичное звучание с едва заметным тёплым окрашиванием». Кроме того, SL-50C поддерживает три скорости вращения пластинки (33, 45 и 78 об/мин), тогда как SL-40CBT – только две (33 и 45 об/мин). В обоих случаях Technics предлагает три варианта отделки: светло-серый цвет, угольный и терракотовый.