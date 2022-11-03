Десять лет борьбы с резонансами

03.11.2022 11:55

Ещё один юбилейный продукт – антирезонирующие подставки Ansuz Darkz D2W, выпущенные ограниченной партией в честь десятилетия датской компании Ansuz Acoustics.



Компания, которую десять лет назад основали Ларс Кристенсен (Lars Kristensen) и Микаэль Борресен (Michael Børresen) выпускает в том числе аксессуары для устранения резонансов, возникающих при работе усилителей и цифровых источников и ухудшающих качество звучания. Darkz – одна из фирменных моделей-бестселерров. Устройство состоит из трёх дисков; между ними – по три шарика, которые гасят вибрации, не связанные с непосредственным прохождением аудио сигнала.



Юбилейная версия, Darkz D2W Anniversary, отличается от базовой использованием особых материалов, которые не применяются при производстве стандартных антивибрационных дисков. Внешнее оформление – тоже уникальное. Каждый диск имеет покрытие из циркония и вольфрама; сверху – слой нитрида циркония, твёрдого керамического материала, устойчивого к износу. Шарики – из вольфрама, очень плотного и прочного. Каждый юбилейный антирезонатор Ansuz Darkz D2W Anniversary обойдётся покупателю в $800 долларов США.